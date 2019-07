Τζέρεμι Λιν: Η πορεία του δεν αξίζει τα δάκρυα του... (vid)

«Είναι μια σκληρή free agency. Από ότι φαίνεται το ΝΒΑ δεν με θέλει πια. Όπως λένε όταν πιάνεις πάτο, το μόνο που μπορείς να κάνει μετά είναι να αρχίσεις να σκαρφαλώνεις πάλι προς τα πάνω...»

Ο Τζέρεμι Λιν έχοντας τα μάτια του γεμάτα δάκρυα άνοιξε την καρδιά του και εξομολογήθηκε πόσο δύσκολα περνά αυτή την περίοδο. Ο έμπειρος γκαρντ, με την γεμάτη καριέρα στο ΝΒΑ, έχει περάσει πολλά τα τελευταία χρόνια και βλέπει τον «μαγικό» κόσμο να του δείχνει το πιο σκληρό του πρόσωπο.

Πολλά μπορούν να αντέξουν οι παίκτες, αλλά πολλές φορές η απόρριψη είναι εκείνη που τους λυγίζει και που κάνει την ψυχή τους να αμφισβητεί την ποιότητα τους. Η διαδρομή του Τζέρεμι Λίν έχει αποδείξει ποιος είναι και τι μπορεί να προσφέρει και πολλές φορές τα λόγια είναι περιττά. Δεν χρειάζεται να δείξει σε κανέναν στα 30 του τι είναι ικανός να δώσει σε μια ομάδα.

Το ΝΒΑ όμως είναι σκληρό και αμείλικτο. Δεν κοιτάει ούτε την συναισθηματική κατάσταση, ούτε την προϊστορία, ούτε την πορεία, ούτε φυσικά κανείς νοιάζεται για το τι μπορεί να νιώθει ένας παίκτης που έχει αφήσει την ψυχή του στο παρκέ. Πόσες φορές έχει ακουστεί η φράση... έχουν λεφτά τι ανάγκη έχουν, ή έχουν βγάλει λεφτά για να ζήσουν και τα εγγόνια τους, ή ότι κάνουν το χόμπι τους και πληρώνονται, τα δάκρυα του Λιν όμως έρχονται να αποδείξουν ότι τα πράγματα δεν είναι έτσι.

Όσα νιώθει ο καθένας, με όσα έχει παλέψει για να φτάσει σε ένα σημείο το ξέρει μόνο εκείνος και η ψυχή του και η... ψυχή του Λιν έγινε δάκρυα και γέμισε τα μάτια του.

To those hating on @JLin7 speech today missed the point. These three points our deep. #neverdone pic.twitter.com/elzRkn2pDz

Ξεκίνησε την πορεία του από τους Ουόριορς το 2010 και από τότε η καριέρα του άρχισε να παίρνει την... ανηφόρα. Από εκεί βρέθηκε στους Νικς, όπου τα νούμερα του ήταν εξαιρετικά, παίρνοντας το εισιτήριο για το Χιούστον, στο οποίο πέρασε δύο σεζόν με γεμάτη στατιστική. Συνέχισε στο Λος Άντζελες και τους Λέικερς και από εκεί στο Σάρλοτ, για να συνεχίσει να βρίσκεται σε εξαιρετικό επίπεδο και να βοηθάει όποια ομάδα τον προτιμούσε. Εκεί που εκτοξεύτηκε ήταν στο Μπρούκλιν και τους Νετς, όπου την πρώτη του σεζόν είχε 14.5 πόντους και 5.1 ασίστ, ενώ η συνέχεια είχε πάρα πολλές δυσκολίες, τις οποίες φρόντισε και πάλι να ξεπεράσει.

Στο πρώτο ματς της δεύτερης σεζόν και έχοντας ήδη 18 πόντους, βρέθηκε στο παρκέ μετά από ένα λέι απ, έπαθε ρήξη χιαστού και κάπως έτσι άδοξα τέλειωσε η σεζόν για εκείνον. Ο αγώνας για εκείνον έγινε καθημερινός, μέχρι που κατάφερε να επιστρέψει υγιής στο παρκέ και να έχει μια δεύτερη ευκαιρία. Την περσινή σεζόν ξεκίνησε την πορεία του στην Ατλάντα και τους Χοκς για να βρεθεί στο πλευρό του ρούκι Τρέι Γιανγκ, είχε καλή παρουσία με 51 παιχνίδια, 10.7 πόντους και από εκεί έπαιξε σε 23 παιχνίδια με τους πρωταθλητές Ράπτορς.

Η ψυχολογική του κατάσταση δεν ήταν καλή στον Καναδά και αυτό φάνηκε από το ότι αρνήθηκε να πάρει έπαθλο για το πρωτάθλημα θεωρώντας ότι δεν το αξίζει. Στο Τορόντο έπαιξε 23 παιχνίδια με 7 πόντους και 2.2 ασίστ, ενώ η χρονιά τον βρήκε να είναι ελεύθερος. Η free agency δεν πήγε όπως το περίμενε. Οι ημέρες περνάνε, οι ομάδες δεν κάνουν κίνηση και ο Λιν βλέπει τα όνειρα και τους κόπους του να... σκοτεινιάζουν. Όλα όσα έχει κάνει, για όλα όσα έχει παλέψει δείχνουν να τον προσπερνούν και εκείνος λύγισε.

Δεν έκρυψε τα δάκρυα του, δεν πάλεψε μαζί τους, δεν μάσησε τα λόγια του και έδειξε ότι κανείς ποτέ δεν μπορεί να ξέρει τι περνά στην ψυχή του ένας παίκτης. Ένας παίκτης που ήταν πάντα στο υψηλότερο επίπεδο, που έχει αποδείξει τι μπορεί να κάνει στον μαγικό κόσμο και έχει την ευθιξία να νιώθει ότι δεν αξίζει να είναι μέρος ενός πρωταθλήματος για το οποίο αγωνίστηκε και μόχθησε, όποτε του δόθηκε η ευκαιρία.

Η πορεία του Λιν δεν αξίζει τα δάκρυα του και θα πρέπει και ο ίδιος να το καταλάβει και να προσπαθήσει να αποδείξει στο παρκέ.

Jeremy Lin opens up on free agency. It’s never easy feeling like you’ve been given up on. I felt this one, pull through Jeremy. You’re special

pic.twitter.com/HL5ROCLaHF

— HoopMinded (@MindOnHoops) July 28, 2019