Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς βρέθηκε το τριήμερο στο Λας Βέγκας όπου η ομάδα του γιου του συμμετείχε σε τουρνουά μικρών ηλικιών.

Ο Μπρόνι και οι συμπαίκτες του κατάφεραν να ολοκληρώσουν με επιτυχία το τουρνουά αφού επικράτησαν στον τελικό.

Ο ΛεΜπρόν πανηγύρισε έξαλλα με τα παιδιά της ομάδας...

Bronny's team won the tournament so pops celebrated with them

