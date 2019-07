Ο 27χρονος γκαρντ αγωνίστηκε πέρυσι σε 32 ματς των Ουόριορς έχοντας κατά μέσο όρο 4,9 πόντους και 2 ριμπάουντ. Όπως ανέφερε ο Σαμς Τσαράνια, ο Λι θα παραμείνει στο Γκόλντεν Στέιτ με two way contract.

Guard Damion Lee has agreed to a two-way NBA contract to return to the Golden State Warriors, league sources tell @TheAthleticNBA @Stadium.

— Shams Charania (@ShamsCharania) July 28, 2019