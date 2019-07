Ο Τζινόμπιλι έγινε 42 ετών! (vids)

Πριν από 11 μήνες και πιο συγκεκριμένα στις 27 Αυγούστου 2018, ο Μάνου Τζινόμπιλι αποφάσισε να ρίξει τους τίτλους τέλους στην πλούσια καριέρα του, έχοντας να επιδείξει ουκ ολίγους ατομικούς και ομαδικούς τίτλους!

Μάλιστα τον περασμένο Μάρτιο οι Σπερς απέσυραν για πάντα τη φανέλα με το νούμερο «20» με τον ίδιο να αποτελεί και μία από τις μεγαλύτερες «κλοπές» του draft στην ιστορία του ΝΒΑ: «Στην 57η επιλογή του φετινού draft, οι Σαν Αντόνιο Σπερς επιλέγουν τον Εμάνουελ Τζινομπίλι...» Όχι, ο τόνος δεν είναι λάθος. Έτσι πρωτοακούστηκε το όνομά του για λογαριασμό του ΝΒΑ!

Με τη φανέλα των Σπερς αγωνίστηκε σε 1.057 ματς της regular season έχοντας κατά μέσο όρο 13,3 πόντους, 3,8 ασίστ, 3,5 ριμπάουντ, 1,3 κλεψίματα και 37% στα τρίποντα όπως επίσης και σε άλλα 218 παιχνίδια των playoffs με 14 πόντους, 4 ριμπάουντ, 3,8 ασίστ και 36% στα τρίποντα.

Επίσης κατάκτησε 4 πρωταθλήματα, πήρε μέρος σε δύο All Star Games, ήταν δύο φορές μέλος της 3ης καλύτερης πεντάδας στο ΝΒΑ, ενώ το 2008 αναδείχθηκε καλύτερος 6ος παίκτης του ΝΒΑ!

Λόγω των 42ων γενεθλίων του, τα social media... «οργίασαν» με διάφορα βιντεάκια του Αργεντινού σούπερ σταρ!

