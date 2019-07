Τέλος ο γιος του Τζέρι Ουέστ από τους Λέικερς (pic)

Χώρισαν οι δρόμοι του γιου του τεράστιο Τζέρι Ουέστ, Ράιαν με τους Λέικερς.

Ο Ράιαν ήταν από το 2019 στο front office των λιμνανθρώπων και έφτασε να βρίσκεται στη θέση του επικεφαλής του τμήματος προσωπικού των παικτών.

Όμως η ομάδα αποφάσισε να κάνει αλλαγες και έτσι αποχώρησε. Είναι υπεύθυνος για πολλές επιτυχίες των Λέικερς στο draft τα τελευταία χρόνια.

After 10 years in the Lakers front office, Director of Player Personnel Ryan West is leaving the organization, league sources tell ESPN. West has been well-regarded league-wide for his role in many of the Lakers draft successes of the past decade.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) July 27, 2019