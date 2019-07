Ο Κόμπι παίρνει μαθήματα από την 13χρονη κορούλα του (vid)

Δεν σταματά να βρίσκεται δίπλα στο μπάσκετ ο Κόμπι Μπράιαντ, ο οποίος παρακολούθησε από κοντά το All Star Game του WNBA.

Ο Black Mamba έδωσε μερικές όμορφες συμβουλές για τα παιδιά, δείχνοντας πως μαθαίνει και αυτός καθημερινά από την 13χρονη κόρη του, Τζιάνα, η οποία είναι από τώρα αστέρι στο μπάσκετ

«Το πιο σημαντικό είναι να καταφέρεις να εξάπτεις την περιέργειας την περιέργεια τους. Επειδή έτσι τα παιδιά ελέγχουν την ανάπτυξη τους», ήταν τα λόγια του.

"What I’ve learned is the most important thing for kids at that age is to try to pique their curiosity … because then they own their own development."

—@kobebryant on how he coaches his 13-year-old daughter, Gianna

