MVP Ουίλερ: Συγκλόνισε με την ομιλία για τη μαμά της και έγραψε ιστορία! (vid)

Ιστορική βραδιά για την σταρ των Ιντιάνα Fever, Έρικα Ουίλερ, η οποία έγινε η πρώτη παίκτρια που παίρνει βραβείο MVP σε All Star Game, ενώ δεν έχει γίνει draft το 2013.

H ίδια συγκλόνισε μόλις παρέλαβε το βραβείο, αφού μίλησε για τη μητέρα της που έχει φύγει από τη ζωή εξαιτίας του καρκίνου και φυσικά της το αφιέρωσε.

Όπως είπε η μαμά της της έμαθε να μην σταματά ποτέ να παλεύει. Δείτε τη συγκλονιστική στιγμή.

For mom @EWeezy_For3eezy’s speech was unforgettable as she becomes the first undrafted player to win #WNBAAllStar MVP

(via @NBATV)pic.twitter.com/JrWpPckZAI

