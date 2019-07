Φαίνεται πως έχει πολύ ελεύθερο χρόνο ο Μάικ Σκοτ στην offseason.

Ο παίκτης των Σίξερς πήγε σε γάμο ακάλεστος και το διασκέδαζε με την ψυχή του, αφού έλιωσε στο χορό.

Δείτε το video

Mike Scott pulled up to some random guy's wedding (submitted by cm_3_/Instagram) pic.twitter.com/jAU6o5K7y1

