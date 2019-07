Η ιστοσελίδα «Hoopshype» δημιούργησε ένα βίντεο σχετικά με τον τόπο γέννησης κάθε παίκτη του ΝΒΑ.

Η Καλιφόρνια κατέχει την πρωτιά με 395 παίκτες εν ενεργεία ενώ στην τελευταία θέση βρίσκονται οι Πολιτείες της Αλάσκα και του Νιου Χάμφσαϊρ.

Δείτε το βίντεο...

How many NBA players were born in each state? pic.twitter.com/o4q10C1bTs

— HoopsHype (@hoopshype) July 27, 2019