Εβδομάδα καρφωμάτων χωρίς Μπλέικ Γκρίφιν δεν γίνεται.

Η λίγκα γύρισε τον χρόνο πήγε και πήγε στο ματς των Κλίπερς με τους Λέικερς, τότε που ο Μπλέικ έκλεψε την παράσταση.

Ήρθε με φόρα για το φόλοου-κάρφωμα και κατεδάφισε τον Πάου Γκασόλ που δεν ήξερε τι τον... χτύπησε.

Δείτε τη φάση

"Blake Griffin does it again..."@blakegriffin23 x #NBADunkWeek pic.twitter.com/aVKoq4WHp6

— NBA History (@NBAHistory) July 26, 2019