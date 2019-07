Το eurostep του Γιάννη Αντετοκούνμπο σε στέλνει... αδιάβαστο και αποτελεί μία από τις καλύτερες κινήσεις των σταρ του ΝΒΑ.

Ο MVP του ΝΒΑ έγινε δάσκαλος και έμαθε την φοβερή κίνηση του σε νέους που λατρεύουν το μπάσκετ.

Πάντως το έχει και σε αυτόν τον ρόλο ο ηγέτης των Μπακς

Giannis explains the fundamentals of his Eurostep

