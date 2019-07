Πέλικανς: «Καλωσορίζουμε τους φίλους της Φενέρ στην οικογένεια μας» (vid)

Το μεγάλο άλμα για το ΝΒΑ έκανε αυτό το καλοκαίρι ο Νικολό Μέλι, ο οποίος θα αγωνίζεται στους Πέλικανς.

Ο Ιταλός έστειλε το μήνυμα του και στους φίλους της πρώην ομάδα του, της Φενέρ, δείχνοντας πως δεν ξεχνά τα όσα πέρασε στην Τουρκία.

Μάλιστα οι... πελεκάνοι καλωσόρισαν τους φιλάθλους της Φενέρ στην οικογένεια τους.

Δείτε το video και την ανάρτηση.

On behalf of @NikMelli, we gladly welcome all @FBBasketbol fans to the #Pelicans family! pic.twitter.com/uLuJNXZclg

— New Orleans Pelicans (@PelicansNBA) July 26, 2019