«Δεν πρόκειται να παίξει στο Παγκόσμιο ο Καρμέλο» (vid)

Η Team USA θα παραταχθεί με πολλές απουσίες στο Παγκόσμιο της Κίνας, αφού τα μεγαλύτερα ονόματα του ΝΒΑ δεν θα λάβουν μέρος (ΛεΜπρόν Τζέιμς, Τζέιμς Χάρντεν, Άντονι Ντέιβις, Έρικ Γκόρντον, Σι Τζέι ΜακΚόλουμ, Μπράντλεϊ Μπιλ, Ζάιον Ουίλιαμσον, Κέβιν Λοβ, Ντάμιαν Λίλαρντ, ΝτεΜάρ ΝτεΡόζαν, Τομπάιας Χάρις. Από το Παγκόσμιο θα απουσιάσουν και οι Λέοναρντ, Τζορτζ, Ίρβινγκ και Ουέστμπρουκ, οι οποίοι δεν βρέθηκαν στην προεπιλογή.

Τον τελευταίο καιρό το όνομα του Καρμέλο έχει αρχίσει να μπαίνει στην κουβέντα όμως ο ρεπόρτερ Σαμς Σαράνια απέκλεισε αυτό το ενδεχόμενο.

«Ένας παίκτης που συζητιέται πολύ είναι ο Καρμέλο. Είναι ένας εκ των κορυφαίων παικτών σε Ολυμπιακούς όλων των εποχών, ένας εκ των κορυφαίων σκόρερ στην ιστορία της λίγκας. Αλλά σας λέω πως η Team USA δεν σκέφτεται προς αυτή την κατεύθυνηση. Δεν έχει στο μυαλό της τον Μέλο», ήταν τα λόγια του.

Με την Team USA ο Καρμέλο μετρά 3 χρυσά μετάλλια σε Ολυμπιακούς Αγώνες (2008, 2012, 2016).

Where does Team USA stand after several star players withdrew from World Cup? Would Carmelo Anthony receive an invite?

NBA Insider @ShamsCharania with the latest. pic.twitter.com/we28ZF0N69

— Stadium (@Stadium) 26 Ιουλίου 2019