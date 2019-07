Ουέστμπρουκ για το Χιούστον: «Έχει κολασμένη ζέστη» (vids)

Οι Χιούστον Ρόκετς παρουσίασαν τον Ράσελ Ουέστμπρουκ με το νέο απόκτημα της ομάδας να απαντά σε διάφορες ερωτήσεις.

Αρχικά ο Ουέστμπρουκ τόνισε πως, «έχει κολασμένη ζέστη» ενώ στη συνέχεια μίλησε με τα καλύτερα λόγια για την Οκλαχόμα Σίτι, «μεγάλωσα σε αυτήν την πόλη, πήγα όταν ήμουν 16 ετών και μου πρόσφεραν τα πάντα. Χρωστάω πολλά στην πόλη της Οκλαχόμα αφού μου συμπαραστάθηκε σε πολλές δύσκολες στιγμές».

