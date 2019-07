H σύζυγoς του Μέιερς Λέοναρντ έχει 12/12 και με τα δύο χέρια! (vid)

Μάλιστα όπως τόνισε ο Λέοναρντ μέσω twitter, δύο είναι τα πράγματα που πρέπει να κάνει μετά τη μετακίνησή του στους Μαϊάμι Χιτ από τους Πόρτλαντ Μπλέιζερς.

Το πρώτο να βρει ένα σπίτι και το δεύτερο μία μπασκέτα για την Ελ Λέοναρντ, την σύζυγό του! Το γιατί; Δείτε την να ευστοχεί σε 12 συνεχόμενα σουτ, χρησιμοποιώντας και τα δύο της χέρια!

Order of importance when moving to Miami. 1. Elle and Meyers find a house. 2. A basketball hoop for Elle. 12 makes in a row, alternating left & right hand. Incredible. @MrsElleLeonard pic.twitter.com/JDJoKk0xPp

— Meyers Leonard (@MeyersLeonard) July 26, 2019