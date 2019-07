Ένας πιτσιρικάς σε λύκειο έκανε το κάρφωμα του Άαρον Γκόρντον! (vid)

Ένας πιτσιρικάς αποφάσισε να εντυπωσιάσει όλο το κοινό που τον παρακολουθούσε ζωντανά, αλλά και όλο τον πλανήτη με μια του και μόνο ενέργεια. Ο μικρός είναι μαθητής λυκείου και έπαιζε με την ομάδα του, όταν έφυγε στον αιφνιδιασμό και αποφάσισε να κάνει το κάτι παραπάνω.

Αυτό που έκανε ήταν να περάσει την μπάλα κάτω από τα λυγισμένα του πόδια και να καρφώσει δυνατά με το ένα χέρι, σε ένα κάρφωμα που είχε κάνει ο Άαρον Γκόρντον στον διαγωνισμό καρφωμάτων του All Star Game το 2016.

Ο μικρός έχει θράσος και αυτοπεποίθηση και φρόντισε να συστηθεί στον κόσμο με τον καλύτερο τρόπο.

Απολαύστε τον:

He did the Aaron Gordon dunk ... in HIGH SCHOOL

(via @Ballislife) pic.twitter.com/SGq41H5BHU

— ESPN (@espn) July 26, 2019