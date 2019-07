Ο γκαρντ των Νιου Γιορκ Νικς βρέθηκε σε κλειστό γήπεδο και φρόντισε να αφήσει τους πάντες με το στόμα ανοικτό.

Πέταξε τη μπάλα στον τοίχο και ξεκινώντας πίσω από το τρίποντο, πάτησε γερά, την έπιασε και την κάρφωσε!

Dennis Smith Jr with a nasty off the wall Eastbay!



: harrington1313/IG

: first dunk was at age 11 pic.twitter.com/UXPfhhSqAD

— Ballislife.com (@Ballislife) July 25, 2019