ΝΒΑ: Αυτοί είναι οι 18 κορυφαίοι free agents της αγοράς!

Η free agency του 2019 δεν θα μπορούσε να είναι πιο... τρελή. Παίκτες μετακόμισαν, οι ομάδες άλλαξαν και όλα έγιναν αρκετά γρήγορα, με συνέπεια τα νέα δεδομένα να θέλουν επεξεργασία. Μετά τον αρχικό... χαμό στο ΝΒΑ και τον μπασκετικό κόσμο, φαίνεται πως τα πράγματα στην Αμερική έχουν ηρεμήσει και οι ομάδες κοιτούν με μεγαλύτερη... συγκέντρωση τον προγραμματισμό τους.

Οι ανακατατάξεις ήταν πολλές, οι αλλαγές το ίδιο και πλέον οι ομάδες προσπαθούν να δουν τα νέα ρόστερ που έχουν δημιουργηθεί και να αφουγκραστούν τις ανάγκες που υπάρχουν. Οι παίκτες που κυκλοφορούν ακόμα ελεύθεροι είναι πολλοί και θα μπορούσαν να κάνουν την διαφορά στις ομάδες που θα τους προτιμήσουν.

Το gazzetta.gr σας παρουσιάζει αναλυτικά τους πιο σημαντικούς.

Μια ξεχωριστή κατηγορία από μόνος του είναι ο Καρμέλο Άντονι. Ο άλλοτε All Star παίκτης τα τελευταία χρόνια έχει τρομερή πτώση στην καριέρα του, με τις επιλογές του να φαντάζουν η μία χειρότερη από την άλλη. Τελευταία ομάδα με την οποία έκανε συμβόλαιο ήταν οι Ρόκετς, που δεν έκαναν υπομονή να τον κρατήσουν ούτε μέχρι το τέλος της σεζόν και τον έδωσαν στις 22 Ιανουαρίου στους Μπουλς, από τους οποίους άμεσα αποχώρησε και έμεινε να ψάχνει ομάδα. Το τελευταίο συμβόλαιο που βρήκε ήταν το μίνιμουμ για τους βετεράνους, έχοντας να λαμβάνει 2.4 εκατομμύρια δολάρια. Πάντως, ακόμα επιμένει, προπονείται και περιμένει μια ευκαιρία από το ΝΒΑ.

Ακόμα ένας παίκτης που έχει πρωταγωνιστήσει στο ΝΒΑ κυκλοφορεί ελεύθερος και ψάχνει τον επόμενο προορισμό του. O πρώην παίκτης των Καβαλίερς θέλει να συνεχίσει στο υψηλότερο επίπεδο και προσπαθεί να βρει έναν προορισμό που θα αποδείξει ότι δεν έχει τελειώσει. Εκείνο το λάθος στους Τελικούς τον έχει σημαδέψει και από τότε η πορεία του στο Κλίβελαντ ήταν πτωτική.

Σε συνδυασμό με την κακή πορεία της ομάδας του, τέθηκε εκτός από τον Νοέμβριο και πλέον όντας ελεύθερος ψάχνει νέο προορισμό. Έχει ακουστεί για διάφορες ομάδες, διαθέτει «δολοφονικό» σουτ και σίγουρα θα βοηθήσει σε συγκεκριμένο σκοπό την ομάδα που θα τον αποκτήσει. Το προηγούμενο του συμβόλαιο έφτανε κοντά στα 15 εκατομμύρια δολάρια και οι αποδοχές του αναμένεται να πέσουν σημαντικά στον επόμενο σταθμό του.

Ο τεράστιος Βινς Κάρτερ ακόμα και στα 42 του αρνείται να σταματήσει το μπάσκετ και μάλιστα ψάχνει ανταγωνιστικό περιβάλλον για να παίξει. Την περασμένη σεζόν ήταν εξαιρετικός, τηρουμένων των αναλογιών, με την φανέλα των Χοκς και δείχνει να έχει την θέληση να συνεχίσει στον ίδιο ρυθμό. Σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο και προφανώς θα συνεχίσει να το κάνει, χωρίς να ξέρει ακόμα τον επόμενο σταθμό της καριέρας του. Την περασμένη σεζόν πήρε το κατώτατο συμβόλαιο που ήταν 2.4 εκατομμύρια δολάρια.

Ακόμα ένας παίκτης που στα 39 του αρνείται να σταματήσει το μπάσκετ και ψάχνει τον επόμενο προορισμό του. Ο Κρόφορντ έχει τεράστια εμπειρία, έχει αγωνιστεί σε πολλές ομάδες του ΝΒΑ και το τελευταίο του συμβόλαιο ήταν με τους Σανς. Φέτος, έγινε ο πρώτος παίκτης στην ιστορία του ΝΒΑ με 50 πόντους, με τέσσερις διαφορετικές ομάδες δείχνοντας ότι η τέχνη δεν ξεχνιέται όσα χρόνια και αν περάσουν. Στην προηγούμενη ομάδα του υπέγραψε το κατώτερο συμβόλαιο που είναι όσο και των υπολοίπων κοντά στα 2.4 εκατομμύρια δολάρια.

Ένας παίκτης που ξεφεύγει από την παραπάνω κατηγορία και στα 29 του μοιάζει νέο προορισμό, αφού δεν θα συνεχίσει στους Ρόκετς. Τον Φεβρουάριο μετακόμισε στο Χιούστον από τους Κινγκς και εκεί πρόσφερε όσα μπορούσε με τελικό απολογισμό 4.6 πόντους, 2.7 ριμπάουντ και 1.1 ασίστ σε 20 παιχνίδια που αγωνίστηκε. Πλέον, ψάχνει νέο προορισμό με την περσινή σεζόν να παίρνει με κάτι παραπάνω από 11 εκατομμύρια δολάρια.

Ακόμα ένας έμπειρος παίκτης έχει βγει στην αγορά και παραμένει ελεύθερος, με τους Ουόριορς που ήταν η τελευταία του ομάδα να τον αποχαιρετούν αρχές του μήνα.

Έχει υπάρξει καθοριστικός για την ομάδα του σε πολύ κρίσιμα παιχνίδια και σε Τελικούς, αλλά η αναδιάρθρωση που επιχειρείται στην ομάδα του Σαν Φρανσίσκο τον έθεσε εκτός. Πλέον, ψάχνει νέο «σπίτι», με τον παίκτη την τελευταία του σεζόν να αμείβεται με 8.3 εκατομμύρια δολάρια.

Ο Στίβενσον αποτελεί μια κατηγορία μόνος του. Την περσινή σεζόν έγινε πρωταγωνιστής σε μια από τις πολυδιαφημισμένες μετακινήσεις στο ΝΒΑ, αφού βρέθηκε στο πλευρό του ΛεΜπρον Τζέιμς, τον οποίο λάτρευε να προκαλεί μέσα στο παρκέ. Στο Λος Άντζελες έκανε μια καλή σεζόν και πλέον έχει μείνει ελεύθερος να ψάχνει τον νέο του προορισμό. Στους Λέικερς πήρε 4.44 εκατομμύρια δολάρια.

Ακόμα ένας εξαιρετικός και πολύ ποιοτικός παίκτης κυκλοφορεί ελεύθερος στην αγορά. Ο Κένεθ Φαρίντ μετακόμισε τον Ιανουάριο στους Ρόκετς, για να καλύψει το κενό του Καπέλα και τα κατάφερε άψογα. Το τελευταίο 6μηνο ήταν πολύ καλό για εκείνον, εκτόξευσε τους αριθμούς του και σε 25 παιχνίδια που έπαιξε είχε 12.9 πόντους και 8.2 ριμπάουντ.

Μετακομίζοντας από τους Νετς, στους οποίους δεν είχε βρει τον ρόλο του, έδειξε να προσαρμόζεται, χωρίς όμως για την ώρα να συνεχίζει εκεί. Είναι ελεύθερος στην αγορά και ψάχνει τον επόμενο προορισμό του, με τα νούμερα του να τον συνοδεύουν. Στους Ρόκετς πήρε κάτι λιγότερο από 1 εκατομμύριο δολάρια.

Ο Τζέρεμι Λιν έχει μείνει ελεύθερος από τους Ράπτορς, όντας πρωταθλητής και ψάχνει και εκείνος νέα ομάδα. Ο παίκτης δεν έπαιξε πολύ στην ομάδα του Τορόντο, έχασε την δυναμική που είχε τα περασμένα χρόνια και ειδικά στο Μπρούκλιν που έλαμψε και πλέον ψάχνει μια ομάδα για να βρει ρόλο. Όσα μπορεί να κάνει είναι αδιαμφισβήτητα και δεν θα δυσκολευτεί να βρει νέο σταθμό στην καριέρα του. Στους Ράπτορς υπέγραψε συμβόλαιο τον Φεβρουάριο και πήρε από εκείνους κοντά στις 700.000 δολάρια.

Ο Τάμπο Σεφόλοσα έχει περάσει πολλά στην καριέρα του και πλέον είναι ελεύθερος να ψάξει νέο προορισμό στην καριέρα του. Το 2017 υπέγραψε συμβόλαιο με τους Τζαζ, αλλά ένας σοβαρός τραυματισμός τον κράτησε πίσω, ενώ το 2018 έμεινε εκτός παραβιάζοντας το πρόγραμμα Αnti-Drug του ΝΒΑ. Την περασμένη σεζόν έπαιξε 50 παιχνίδια, αλλά δεν έκανε την διαφορά για την Γιούτα με 3.8 πόντους και 2.5 ριμπάουντ. Πλέον, οι ομάδες τον κοιτούν για να τον εντάξουν στο ρόστερ τους, με τους Σίξερς να είναι οι τελευταίοι υποψήφιοι. Την περασμένη σεζόν πήρε 5.25 εκατομμύρια δολάρια.

Thank you, New York. To the city, the fans, and the Knicks organization -you gave me an opportunity I’m forever grateful for. Peace and love pic.twitter.com/gafdOQurW2

— Trey Burke (@TreyBurke) February 1, 2019