Ακυρώθηκε το camp του Καντέρ στη Νέα Υόρκη ύστερα από απειλές της τουρκικής κυβέρνησης (pic)

Ο ίδιος προέβη σε μια γραπτή δήλωση, όπου ήταν εμφανέστατη η αγανάκτησή του, όπως επίσης και η απογοήτευσή του για την εξέλιξη των πραγμάτων.

«Το γράφω με βαριά καρδιά. Αυτό το διήμερο είχα προγραμματίσει ένα FREE camp για το μπάσκετ στο Λονγκ Άιλαντ της Νέας Υόρκης και πιο συγκεκριμένα στο «Islamic Center». Θα ήταν το 34ο δωρεάν camp αυτό το καλοκαίρι σε 25 διαφορετικές πολιτείες των ΗΠΑ. Κάνω τα camp για φιλανθρωπικούς σκοπούς και θέλω να προσφέρω σε όλες τις κοινότητες. Μουσουλμάνοι, Χριστιανοί ή να μην πιστεύουν πουθενά. Με πληγώνει το γεγονός ότι το «Islamic Center» αποφάσισε να ακυρώσει το camp ύστερα από απειλές που δέχθηκε το τζαμί από το τουρκικό προξενείο στη Νέα Υόρκη. Πήραν τηλέφωνο και άφησαν απειλητικά μηνύματα. Είμαι ακόμα πιο απογοητευμένος, αφού το τζαμί δεν πήρε τηλέφωνο την αστυνομία γι' αυτούς τους απατεώνες. Αντί να εναντιωθεί, ακύρωσε το camp που ήταν για τα μικρά παιδιά.

Θα παραμείνω συγκεντρωμένος στο να φτιάξω έναν καλύτερο κόσμο και ένα καλύτερο περιβάλλον για τη νεολαία, την ώρα που αυτή οι αλαζόνες απατεώνες απλώνουν τα πλοκάμια τους στην κοινωνία των ΗΠΑ. Ελπίζω στο μέλλον, οι κοινότητες στην Αμερική να καταλάβουν ότι έχουν ελευθερία και δεν πρέπει να γονατίζουν μπροστά στην δικτατορία».

Such a disgrace that @TRConsulNY attacked @ICLINY through their bully tactics and caused my camp’s cancellation; they punished over 300+ New Yorker kids who were supposed to have a free Basketball camp. This is how the #TurkishDictator operates. pic.twitter.com/CmHmnqWSgH

— Enes Kanter (@EnesKanter) July 25, 2019