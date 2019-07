Γκασόλ: «Ενθουσιασμένος που θα παίξω στους Μπλέιζερς» (pic)

Στους Μπλέιζερς θα παίξει τη νέα σεζόν ο Πάου Γκασόλ, μετακομίζοντας στο Πόρτλαντ στον 19ο χρόνο του στο ΝΒΑ.

Ο Ισπανός σέντερ με ανάρτηση του εξέφρασε την χαρά του που θα είναι συμπαίκτης των Λίλαρντ και ΜακΚόλουμ τη σεζόν που θα έρθει

«Είμαι ενθουσιασμένος που την νέα χρονιά (19η στο ΝΒΑ) θα παίξω στους Μπλέιζερς. Έτοιμος και ευτυχισμένος που βρίσκομαι σε μία από τις καλύτερες ομάδες της λίγκας», ήταν τα λόγια του θρύλου του ισπανικού μπάσκετ.

I'm very excited to announce that next season (my 19th in the @NBA) I'll play for the @trailblazers

Ready and happy to join one of the best teams in the league! pic.twitter.com/NcE6UJbsZ4

