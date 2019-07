Λέοναρντ: «Βρέθηκα κοντά σε Ράπτορς ή Λέικερς, αλλά πήγα Κλίπερς λόγω Τζορτζ» (pic)

Το... θρίλερ του καλοκαιριού είχε νικητές τους Κλίπερς, οι οποίοι απέκτησαν τον Καουάι Λέοναρντ, ενώ έφεραν στο Λος Άντζελες και τον Πολ Τζορτζ.

Ο Klaw μίλησε στο ESPN και τη Ρέιτσελ Νίκολς και παραδέχθηκε πως βρέθηκε πολύ κοντά σε Ράπτορς και Λέικερς.

Όμως όταν οι Κλίπερς του παρουσίασαν την ευκαιρία να παίξει με τον Πολ Τζορτζ, ήξερε ποια θα είναι η επιλογή του.

«Ήμουν πολύ κοντά σε Λέικερς ή Ράπτορς. Όταν όμως οι Κλίπερς μου έδωσαν την ευκαιρία να παίξω με τον Πολ Τζορτζ, μου το έκαναν πολύ εύκολο να πω το ναι. Είπα ας το κάνουμε», ήταν τα λόγια του.

Kawhi on how close he was to choosing the Lakers or Raptors instead of the Clippers:

"I was very close. Real close. But when [the Clippers] presented the opportunity of playing with Paul, it was easy, it was a yes. I said let's get it going."

