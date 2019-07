Tέιτουμ: «Οι Σέλτικς θα πάνε τελικούς, θα γίνω All Star» (vid)

Yψηλές βλέψεις έχει για τη νέα σεζόν ο Τζέισον Τέιτουμ τόσο για τον ίδιο όσο και για την ομάδα του, τους Σέλτικς.

Ο παίκτης της Βοστώνης κλήθηκε να σχολιάσει το 85 rating που θα έχει στο NBA2K20 και ανέφερε πως οι Κέλτες θα παίξουν στους τελικούς.

Επιπλέον τόνισε ότι θα βρεθεί στο All Star Game του ΝΒΑ.

«Θα έχω 20 πόντους μέσο όρο και θα παίξω στο All Star Game. Οι Σέλτικς θα βρεθούν στους τελικούς του ΝΒΑ», ήταν τα λόγια του Τέιτουμ.

“I’m going to average over 20. All-Star. And the Celtics are going to the championship.”

Jayson Tatum reacting to his @NBA2K Rating of 85. pic.twitter.com/aQasGRd1sl

