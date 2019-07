Για ακόμη μια σεζόν τα alley-oops του ΝΒΑ...τρέλαναν κόσμο.

Φυσικά δεν θα μπορούσε να λείπει ο MVP Γιάννης Αντετοκούνμπο, οποίος πέταξε κόντρα στους Κινγκς.

Αξίζει να απολαύσετε και το εξωπραγματικό κάρφωμα του Ντέρικ Τζόουνς.

Toss it, throw it

the BEST ALLEY-OOPS from the 2018-19 season!

Which was your favorite? #NBADunkWeek pic.twitter.com/siEagJlJFu

— NBA (@NBA) July 24, 2019