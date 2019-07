Λέοναρντ: «Ευχαριστώ τους Ράπτορς, το Τορόντο, τον Καναδά» (vid)

Οι Ράπτορς κατέκτησαν το πρώτο τους πρωτάθλημα στο ΝΒΑ, αφού ο Καουάι Λέοναρντ τους οδήγησε στη Γη της Επαγγελίας.

Ο Klaw παρουσιάστηκε από τους Κλίπερς μαζί με τον Πολ Τζορτζ, όμως δεν ξέχασε την σεζόν-όνειρο με τους Καναδούς.

Mάλιστα ο ΜVP των τελικών ευχαρίστησε την πρώην ομάδα του, τον Καναδά, αλλά και όλους όσους τον βοήθησαν στον οργανισμό των Ράπτορς.

«Θέλω να ευχαριστήσω τους Ράπτορς, το Τορόντο, τον Καναδά. Ήταν εκπληκτική σεζόν, φοβερή παρέλαση για την κατάκτηση του τίτλου. Ευχαριστώ τους γιατρούς για το μωρό μου, τον γιο μου. Είναι τριών μηνών τώρα. Ευχαριστώ τους πάντες στο Τορόντο, τα εστιατόρια, τους συμπαίκτες μου, τους προπονητές, όλο τον οργανισμό και την πόλη του Τορόντο», ανέφερε.

Kawhi thanks the city of Toronto and their fans after a great season! pic.twitter.com/xRISYJoFh9

— NBA on TNT (@NBAonTNT) July 24, 2019