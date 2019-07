Συνεχίζει στους Μπλέιζερς ο Πάου Γκασόλ! (pic)

Ο Γκασόλ δεν κατάφερε να ενισχύσει τους Μπακς στα playoffs αφού υποβλήθηκε σε επέμβαση που τον υποχρεώνει να μείνει εκτός Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Τις προηγούμενες εβδομάδες, μάλιστα ο καταλανικός Τύπος ανέφερε ότι η Μπαρτσελόνα θέλει να πυροδοτήσει άλλη μια καλοκαιρινή «βόμβα» με την επιστροφή του κορυφαίου Ισπανού NBAer.

Πάντως ο Adrian Wojnarowski ενημέρωσε πως ο 39χρονος Γκασόλ συμφώνησε για μονοετές συμβόλαιο με το Πόρτλαντ. Πέρσι μέτρησε 3.9 πόντους και 4.6 ριμπάουντ σε 30 αγώνες.

Free agent Pau Gasol has agreed to a one-year deal with the Portland Trail Blazers, league source tells ESPN.

