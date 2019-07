Η εξήγηση του Έρικ ΜακΚόλουμ για τις μαζικές αποχωρήσεις από την Team USA (pics)

Ο γκαρντ της Ούνικς Καζάν άνοιξε διάλογο με τον Ουίλ Κλάιμπερν θέλοντας να απαντήσει στην απορία που εξέφρασε ο φόργουορντ της ΤΣΣΚΑ Μόσχας: «Γιατί τόσες αποχωρήσεις από την Team USA;»

Ιδού η απάντηση του ΜακΚόλουμ: «Το ενδεχόμενο του τραυματισμού, ειδικά όταν πρέπει να ανανεώσεις ή να πάρεις max συμβόλαιο. Λίγος χρόνος διακοπών μαζί με την οικογένεια και λίγη ξεκούραση ενόψει της επόμενης σεζόν. Οι GMs και οι ιδιοκτήτες δεν το θέλουν. Δεν θέλεις να χαλάσεις τη συγκέντρωσή σου με προπονησεις στην Off season. Ο ίδιος λόγος που δεν ήθελες να παίξεις στο τουρνουά ΤΒΤ όλα αυτά τα χρόνια που σε ρωτούσα. Φοβίσουν να ρισκάρεις το συμβόλαιο με την ΤΣΣΚΑ. Τουλάχιστον στο ΤΒΤ θα πληρωνόσουν. Με την Team USA είναι δωρεάν. Δεν τους κατηγορώ. Και εγώ αν ήταν να υπογράψω max συμβόλαιο δεν θα έπαιζα πουθενά αλλού εκτός από την ομάδα μου στο ΝΒΑ».

& same reason you wouldn’t play TBT for overseas elite all them years I asked you! you was scared to risk the CSKA bag!! at least TBT paid, team USA is for free lol. I don’t blame them guys, if I had a max deal I wouldn’t pay for anybody outside of my NBA organization

