Σύμφωνα με τον Έιντριαν Βοϊναρόφσκι, ο Τούρκος γκαρντ θα παραμείνει κάτοικος Πενσυλβάνια για άλλα δύο χρόνια έχοντας την προηγούμενη διετία 4,9 πόντους και 1,9 ριμπάουντ κατά μέσο όρο, σουτάροντας με 32% στα τρίποντα.

Free agent F Furkan Korkmaz has agreed to a two-year deal to return to the Philadelphia 76ers, agent Mike Lindeman of @excelsm tells ESPN.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) July 24, 2019