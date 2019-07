ΛεΜπρόν: Έδωσε μια... γεύση της φανέλας του «Space Jam 2» (vid)

Το πρόγραμμα για τον ΛεΜπρόν περιλαμβάνει γυρίσματα για το περίφημο Space Jam 2.

O Bασιλιάς έδειξε πως είναι κεφάτος και φανέρωσε ένα πολύ μικρό μέρος της φανέλας που θα έχει η ομάδα του. Από το λίγο που έδειξε φαίνεται μπλε ανοιχτό χρώμα, πορτοκαλί στο πάνω μέρος και μωβ λεπτομέρεια.

Μένει να δούμε αν η ταινία θα έχει την ίδια επιτυχία με το Space Jam 1, στο οποίο πρωταγωνίστησε ο τεράστιος Μάικλ Τζόρνταν.

Δείτε το video του ηγέτη των Λέικερς

Bron gives us a sneak peak of the new Toon Squad uniforms on Taco Tuesday

(via @KingJames) pic.twitter.com/e128tkvXCl

— Bleacher Report (@BleacherReport) July 23, 2019