Καντέρ για Ερντογάν: «Αποκλείεται να έπαθε καρδιά, γιατί δεν έχει» (pic)

Ο παίκτης των Σέλτικς σχολίασε τα δημοσιεύματα που θέλουν τον Τούρκο πρόεδρο, με τον οποίο είναι σε κόντρα, να έχει φύγει από την ζωή, μετά από καρδιακό επεισόδιο.

Συγκεκριμένα, ο Καντέρ τουίταρε κι έγραψε: «Δεν μπορεί να έπαθε καρδιά, γιατί δεν έχει».

He can't have a heart attack.

He doesn't have a heart. https://t.co/QUgy86rwLF

