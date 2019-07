Λάουρι: Άλλαξε μάνατζερ με... φόντο τη free agency του 2020 (pic)

Σχέδια για το μέλλον του έχει αρχίσει να κάνει ο πρωταθλητής με τους Ράπτορς, Κάιλ Λάουρι.

Ο γκαρντ των Καναδών άλλαξε μάνατζερ και σύμφωνα με τον έγκυρο Άντριαν Βοϊναρόφσκι, αυτή η κίνηση έχει να κάνει με την free agency του 2020.

Ο Κάιλ θα είναι free agent, κάτι που σημαίνει πως το Τορόντο είναι πολύ πιθανό να χάσει ακόμα έναν σταρ του, μετά την αποχώρηση του Καουάι Λέοναρντ για τους Κλίπερς το φετινό καλοκαίρι.

Kyle Lowry can be a free agent next summer. https://t.co/au9Zbnq858

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) 22 Ιουλίου 2019