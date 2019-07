Αντετοκούνμπο: «Μπορούμε να πάρουμε τον τίτλο, ο Θανάσης θα φέρει ενέργεια» (vid)

Συνέντευξη στο ESPN και τη Ρέιτσελ Νίκολς παραχώρησε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και μίλησε για τους Μπακς, τα παπούτσια του, το βραβείο του MVP που κατέκτησε, αλλά και για τον αδερφό του, Θανάση που θα ενισχύσει την προσπάθεια των ελαφιών.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε ο ηγέτης του Μιλγουόκι

Για την περσινή σεζόν με τους Μπακς: «Ήταν εκπληκτική χρονιά. Προσπαθώ να καταλάβω τι έγινε. Θα κάνω ένα διάλειμμα και θα σκεφτώ τι έγινε τους τελευταίους μήνες».

Για το πώς έφτασε στην κορυφή: «Δεν περίμενα ότι θα τόσο μακριά. Όπως και η οικογένεια μου. Ο αθλητισμός είναι η ζωή μου και συνεχώς αλλάζει. Κάθε μέρα συνειδητοποιώ πόσο ευλογημένος είμαι».

Για τα ζευγάρια παπούτσια που έχει στη συλλογή του: «Έχω αυτή τη στιγμή 4.000 ζευγάρια παπούτσια».

Για το αν θα τα κρατήσει: «Έχω έναν χώρο γύρω στα 400 τετραγωνικά μέτρα, ενώ έχω πολλά στην Ελλάδα».

Για το βραβείο του MVP που πήρε: «Προτιμώ να κοιτάζω το μέλλον. Είναι τεράστιο επίτευγμα, αλλά πλέον ανήκει στο παρελθον».

Για το αν μπορεί να κερδίσει ξανά το βραβείο: «Μπορώ να το ξαναπάρω, αλλά προτιμώ να λέω στον εαυτό μου να χαλαρώσει. Θέλω να δω ποιο θα είναι το επόμενο βήμα μου».

Για τις μετακινήσεις στη λίγκα στη free agency: «Έγιναν πολλές μετακινήσεις και τώρα είναι πιο αμφίρροπο το πρωτάθλημα. Υπάρχουν πολλές ομάδες που μπορούν να πάρουν τον τίτλο».

Για το αν μπορούν οι Μπακς να πάρουν το πρωτάθλημα: «Πιστεύω ότι μάθαμε από λάθη που κάνουμε πέρυσι και θα γίνουμε καλύτεροι. Αν γίνει αυτό, μπορούμε να πάρουμε το πρωτάθλημα».

Για τον αδερφό του, Θανάση: «Ο Θανάσης θα φέρει πολλή ενέργεια στην ομάδα. Θα είναι όμορφα που θα τον έχω εδώ».

