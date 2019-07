Οι Ουίζαρντς θα προσφέρουν max συμβόλαιο στον Μπιλ (pic)

Ο GM των Ουίζαρντς, Τόμι Σέπαρντ ανέφερε πως, «επιθυμία μας είναι να κρατήσουμε τον Μπιλ στην ομάδα. Για αυτό θα του προσφέρουμε το μέγιστο δυνατό ποσό για τριετές συμβόλαιο, δηλαδή 111.000.000 δολάρια».

Ο Μπράντλεϊ Μπιλ θα έχει το δικαίωμα να το σκεφτεί μέχρι τις 21 Οκτωβρίου αν θέλει να επεκτείνει τη συνεργασία του με τους Ουίζαρντς.

Να θυμίσουμε πως ο All Star γκαρντ της ομάδας είναι τραυματίας με πρόβλημα στον αχίλλειο.

With Bradley Beal eligible for a three-year, $111M extension on Friday, Wizards GM Tommy Sheppard tells ESPN: "At the very first moment allowed, we are going to offer Brad the full max..." Story includes reaction from Beal's agent Mark Bartelstein. https://t.co/aJS5JvRak1

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) July 22, 2019