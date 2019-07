Ο Νοβίτσκι έπαιξε τερματοφύλακας σε φιλανθρωπικό αγώνα και αστόχησε σε πέναλτι! (pics & vid)

Ο παλαίμαχος μπασκετμπολίστας βρέθηκε στο Λεβερκούζεν προκειμένου να δώσει παιχνίδι ποδοσφαίρου μεταξύ «φίλων Νοβίτσκι» και «φίλων Μικ Σουμάχερ». H ομάδα του γνώρισε την ήττα με 7-5 ενώ αγωνίστηκαν και γνωστοί παίκτες όπως Κίρστεν, Κίεσλινγκ, Λομπάρντι κ.α.

Ο ίδιος έπαιξε την περισσότερη ώρα τερματοφύλακας, ενώ κλήθηκε να «εκτελέσει» και πέναλτι. Μόνο που είδε τη μπάλα να χτυπάει στο δοκάρι.

Δείτε τις φωτογραφίες και το βίντεο από τα πέναλτι.

NBA legend Dirk Nowitzki played goalie in a charity match in Germany today pic.twitter.com/ne5VdZByYF

Dirk Nowitzki hits the crossbar in Champions for Charity soccer game.

(: @ARawohl)pic.twitter.com/FzWx1us3GV

— theScore (@theScore) July 21, 2019