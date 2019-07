Η ομάδα του Όκλαντ «μάζεψε» μερικές από τις καλύτερες ασίστ της σεζόν που ολοκληρώθηκε και τις παρουσίασε σε ένα «χορταστικό» βίντεο 10 περίπου λεπτών.

Αξίζει να το δείτε!

Lobs, dimes & dishes.



Check out all the best assists from the Dubs last season. pic.twitter.com/70Iulu6Ksu

— Golden State Warriors (@warriors) July 21, 2019