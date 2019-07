Το λάθος μιας πιτσιρίκας: Έκλεψε την μπάλα από τον Ουέιντ και το πλήρωσε με τάπα! (vid)

Για την ακρίβεια, ο πρώην -πια- σούπερ σταρ του ΝΒΑ έπαιξε μπάσκετ με μικρούς φίλους του αθλήματος αλλά όταν μια πιτσιρίκα δεν «ψάρωσε» από την σταυρωτή του ντρίπλα με αποτέλεσμα να του κλέψει τη μπάλα, αποφάσισε να πάρει την εκδίκησή του.

Συγκεκριμένα θέλησε να σουτάρει μπροστά από τον Ουέιντ αλλά εκείνος τη φιλοδώρησε με μια μεγαλοπρεπέστατη τάπα!

Wade wasn't allowing any easy buckets after he got pickpocketed

(via ari.portnoy/Instagram) pic.twitter.com/dprVpgTANt

— Bleacher Report (@BleacherReport) July 21, 2019