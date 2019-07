Έκανε σπουδαία καριέρα στο ΝΒΑ σε Νάγκετς και Κινγκς, ενώ ήρθε και στα μέρη μας για λογαριασμό του Άρη.

Ο Μαχμούντ Αμπντούλ-Ραούφ αγωνίζεται στο τουρνουά της Big 3 και στα 50 του δείχνει πως της... μιλάει ακόμα της μπάλας.

Δείτε την προσποίηση που έκανε πάνω στον αντίπαλο του και το τριποντάκι που έσταξε

Mahmoud Abdul-Rauf with the ball fake & jumper in @TheBIG3.

Reminder: HE’S 50 YEARS OLD!!!

pic.twitter.com/IoL4PaCwVb

— Ballislife.com (@Ballislife) 20 Ιουλίου 2019