Μπορεί ο Καρμέλο να μην έχει βρει ακόμα ομάδα και να είναι free agent, ωστόσο ο γιος του δεν κάθεται... ήσυχος.

Ο 12χρονος Κίγιαν Άντονι πέτυχε ένα τρελό τρίποντο, ενώ πήρε και το φάουλ.

Σίγουρα κάτι έχει πάρει από τον πατέρα του που πριν λίγα χρόνια άνηκε στους κορυφαίους σκόρερ του ΝΒΑ.

Δείτε τον πιτσιρικά

Just like dad. Kiyan looking like young Melo out here

(via @lala) pic.twitter.com/wrDGNiAGnr

— Bleacher Report (@BleacherReport) 20 Ιουλίου 2019