Ο «μούσιας» απάντησε στη φήμη περί έντασης μεταξύ του ιδίου και τους Κρις Πολ κατά την περσινή σεζόν.

Ο Τζέιμς Χάρντεν απάντησε χαρακτηριστικά πως, «Όλα τα αρνητικά σχόλια που έβγαλαν οι δημοσιογράφοι είναι ψέμματα. Ο Κρις ήταν απίστευτος αυτά τα δύο χρόνια, είναι... τέρας».

James Harden says there's nothing negative between him and Chris Paul: "It was a lot of false talk."

