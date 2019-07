Δεν σταμάτησαν να κλέβουν μπάλες οι Seattle Storm.

Οι παίκτριες της ομάδας του WNBA έκαναν franchise record αφού είχαν 18 κλεψίματα σε μια φοβερή παράσταση.

Δείτε το show των Storm

The @seattlestorm record a new franchise record for steals in a game with 18 #WatchMeWork pic.twitter.com/iiD6Cqq0pb

— WNBA (@WNBA) 20 Ιουλίου 2019