Δεν το κάνει η ομάδα, το κάνεις μόνο σου και ησυχάζεις. Ο Μέιερς Λέοναρντ αφήνει πίσω του τους Μπλέιζερς, μετά από 7 χρόνια, μετακομίζει στους Χιτ και θέλησε να «κλείσει» για τα καλά αυτό το κεφάλαιο. Ο παίκτης απέσυρε την φανέλα του στο... σαλόνι του και μπορεί πλέον να συνεχίσει την καριέρα του.

Meyers Leonard really retired his own jersey

(via @MeyersLeonard) pic.twitter.com/gB446fsvRE

— NBA on ESPN (@ESPNNBA) July 19, 2019