Έφυγε από τους Μάβερικς ο Κώστας Αντετοκούνμπο

Ομάδα να συνεχίσει την καριέρα του στο ΝΒΑ φαίνεται πως αναζητά πλέον ο Κώστας Αντετοκούνμπο. Ο αδερφός του Γιάννη, έμεινε ελεύθερος από τους Ντάλας Μάβερικς και πλέον βγαίνει στην αγορά ως free agent.

Ο νεαρός άσος, έχει υπογράψει two-way συμβόλαιο με την ομάδα κάτι που σημαίνει πως έχει αν το θέλει το δικαίωνα να αγωνιστεί στους Τέξας Λέτζεντς. Την είδηση αυτή έκανε γνωστή μέσω twitter o Σανς Τσαράνια.

Sources: The Dallas Mavericks have waived forward Kostas Antetokounmpo, who’s on a two-way NBA deal.

— Shams Charania (@ShamsCharania) July 19, 2019