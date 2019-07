Βοηθός του Ουόλτον στους Σακραμέντο Κινγκς η Λίντσεϊ Χάρντινγκ! (pic)

Η 35χρονη Χάρντινγκ ήταν μέχρι πρότινος στους Φιλαντέλφια 76ers και είχε τον ρόλο της ατομικής βελτίωσης παικτών, ενώ εκτελούσε και χρέη σκάουτερ. Η πάλαι ποτέ παίκτρια των Νιου Γιορκ Λίμπερτι και Λος Άντζελες Σπαρκς ξεκινάει και... επίσημα την προπονητική της καριέρα, αφού θα βρεθεί στους Σακραμέντο Κινγκς θα είναι μία από τις βοηθούς του Λουκ Ουόλτον!

