«Χωρίς τον Χάρντεν στο Παγκόσμιο η Team USA!» (pic)

Η Team USA θα παίξει στο Παγκόσμιο της Κίνας χωρίς τον κορυφαίο σκόρερ της λίγκας την περσινή σεζόν, Τζειμς Χάρντεν.

Σύμφωνα με αμερικανικά δημοσιεύματα έχει ενημερωθεί ήδη ο Γκρεγκ Πόποβιτς για την απόφαση αυτή.

Ο Μούσιας θέλει να επικεντρωθεί στις αλλαγές που έγιναν στους Ρόκετς και να προετοιμαστεί για τη νέα σεζόν.

Μαζί με τον Ουέστμπρουκ θα συνθέσουν ένα από τα κορυφαία δίδυμα στη λίγκα.

Οι ΗΠΑ δεν θα έχουν στις τάξεις τους ούτε τους ΛεΜπρόν, Κάρι, Λέοναρντ, Τζορτζ, Ντέιβις,

James Harden said he will not be with the USA Basketball team this summer to prepare for changes with Rockets. Said already spoke with Gregg Popovich.

— Jonathan Feigen (@Jonathan_Feigen) 19 Ιουλίου 2019