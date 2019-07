O Γκος πήρε το «0» στην Γιούτα: «Ενθουσιασμένος για την ευκαιρία» (pics)

Ο πρώην γκαρντ του Ολυμπιακού δήλωσε μέσω ανάρτησης στα social media: «Υπογράφηκε, σφραγίστηκε και στάλθηκε! Ευχαριστώ Γιούτα Τζαζ για την φοβερή ευκαιρία. Δεν θα μπορούσα να ήμουν λιγότερο ενθουσιασμένος και ταπεινός για το επόμενο βήμα. Όλη η δόξα στον Θεό».

To μήνυμα του Γκος

Signed sealed and delivered. Thank you @utahjazz for this amazing opportunity. Couldn’t be more humbled and excited for this next step. All Glory To God. pic.twitter.com/yiz53HD661

— Nigel Williams-Goss (@NigelWG5) July 19, 2019