Με Εμπίντ, Μπος και Μπρόγκντον το «Basketball Without Borders Africa» (pic)

Το ΝΒΑ, η FIBA και η ομοσπονδία μπάσκετ της Σενεγάλης ανακοίνωσαν τα 60 αγόρια και κορίτσια ηλικίας από 17 που θα λάβουν μέρος στο 17ο Basketball Without Borders (BWB) Africa.

Από τις 28 Ιούλη μέχρι τις 31 του ίδιου μήνα η καρδιά του αφρικανικού μπάσκετ χτυπάε στο Ντακάρ της Σενεγάλης, εκεί όπου θα βρεθούν παιδιά από 29 αφρικανικές χώρες.

Τα παιδιά θα μάθουν τα μυστικά του μπάσκετ από νυν και πρώην αστέρες της λίγκας όπως ο Εμπίντ, ο Μπρόγκντον,ο Μπος, ο Μουτόμπο, ο Ντενγκ, ο Ντιένγκ, ο Τάκο Φολ και ο Μπα Α Μουτέ.

Μαζί τους οι προπονητές Ντοκ Ρίβερς, Κένι Άτκινσον, Ντέιβιντ Φιζντέιλ, αλλά και ο πρώην παίκτης της ΑΕΚ, Ποπς Μενσά-Μπονσού.

