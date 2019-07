Απειλές για τη ζωή τους δέχθηκαν μέλη των Θάντερ για το trade του Πολ Τζορτζ (pic)

Αιτία ήταν το γεγονός ότι η διοίκηση άφησε να γίνει το trade του Πολ Τζορτζ στους Κλίπερς, όπως μετέδωσε το κανάλι «KOCO5».

Συγκεκριμένα, ένας άνδρας από την Βιρτζίνια απείλησε τον τζένεραλ μάνατζερ, Σαμ Πρέστι, τον προπονητή Μπίλι Ντόνοβαν και άλλα μέλη του front office και τόνισε πως δεν τον νοιάζει η ομάδα καταγγείλει το περιστατικό στην Αστυνομία.

«Όλοι σας ανταλλάξατε τον Πολ Τζορτζ, αλλά κρατήσατε τον Ρέιμοντ Φέλτον. Κρατήσατε τον Αντρέ Ρόμπερσον. Δεν αγαπάτε καθόλου τον Ράσελ Ουέστμπρουκ; Ελπίζω να σας σκοτώσει όλους. Θέλω να σας σκοτώσω όλους», ακούγεται να λέει στα voicemails.

Επίσης, έκανε λόγο και για βόμβα, την οποία θα έβαζε στο γήπεδο, αν ποτέ πήγαινε στην Οκλαχόμα. Στο δεύτερο voicemail απείλησε την οικογένεια του Πρέστι.

Police in Oklahoma City are investigating death threats made against the Thunder front office in the wake of the team trading All-Star forward Paul George. https://t.co/vJKl5iSKPx

— USA TODAY Sports (@usatodaysports) 19 Ιουλίου 2019