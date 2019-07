ΛεΜπρον για τον γιο του: «Θα κάνει λάθη όπως κάθε παιδί, αλλά θα είναι έτοιμος» (pic)

Ο νεαρός γιος του ΛεΜπρον Τζέιμς θα πάει σχολείο στο Sierra Canyon και ο σταρ του Λος Άντζελες προσπάθησε να αποφορτίσει τον νεαρό, λέγοντας σε όλο τον κόσμο τι να περιμένει από τον Μπρόνι.

«Να περιμένετε ένα παιδί που θα παίζει για τους συμπαίκτες του. Θα δουλέψει σκληρά, θα κάνει το καθήκον του και όταν ο αριθμός του θα φωνάζεται θα κάνει λάθη όπως κάθε παιδί, αλλά θα είναι έτοιμος. Θα είναι κάποιος που δεν θα νοιάζεται για τους αριθμούς του, επειδή το μοναδικό πράγμα που μετράει είναι να πετύχει η ομάδα».

Expect a kid that will play for his teammates. Will work hard, pay his dues and when his number is called he’ll make mistakes like any kid but will be ready and coached very well. Someone who doesn’t care about rankings cause the only thing that matters is his team success. https://t.co/qfUeZN0pzO

— LeBron James (@KingJames) July 18, 2019