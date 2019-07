Η Nike αντιμηνύει τον Λέοναρντ για το «Klaw» (pic)

Ο MVP των τελικών του ΝΒΑ μήνυσε πριν από λίγο καιρό την Nike, καθώς υποστήριζε πως δημιούργησε το «Klaw» πριν υπογράψει συμφωνία μαζί της και με το πέρας αυτής, η εταιρεία συνεχίζει να το χρησιμοποιεί χωρίς τη συγκατάθεσή του.

Ο κολοσσός στο χώρο της ένδυσης - υπόδησης τώρα περνά στην αντεπίθεση, καθώς την Τετάρτη (17/07) κατέθεσε επίσης μήνυση κατά του Λέοναρντ για παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων, παραβίαση σύμβασης και απάτη.

Ισχυρίζεται επίσης πως τα λογότυπα αυτά είναι ξεχωριστά και κακώς διεκδικεί την κυριότητα ο νέος παίκτης των Κλίπερς, ενώ επιδιώκει την απόρριψη της μήνυσης που έκανε ο 28χρονος φόργουορντ, κατοχύρωση των δικαιωμάτων του logo και την απαγόρευση να το χρησιμοποιεί ο Λέοναρντ.

Σημειώνεται πως η Nike δεν αμφισβητεί την ιδιοκτησία του αριστερού λογότυπου και το ότι το μοιράστηκε ο Λέοναρντ με στελέχη της εταιρείας και τονίζει πως οι σχεδιαστές της δημιούργησαν ένα ξεχωριστό logo, το οποίο είναι πιο εμπορικό από του παίκτη.

Στην φωτογραφία που δημοσίευσε ο Μάικλ ΜακΚαν, αναφέρεται πως το λογότυπο του Λέοναρντ (αριστερά) εστιάζει πιο πολύ στο περίγραμμα του χεριού, ενώ αυτό της εταιρείας (δεξιά) στα δάχτυλα.

Nike countersues Kawhi Leonard in their copyright dispute over ownership of "The Klaw" logo and similarities between different versions of the logo. I break down Nike's lawsuit and Leonard's likely defenses in a new @SInow and @TheCrossover legal story: https://t.co/GkCf97eOmK pic.twitter.com/hRR5AEkBir

— Michael McCann (@McCannSportsLaw) 19 Ιουλίου 2019