Οι διακοπές συνεχίζονται για τους παίκτες του ΝΒΑ και ο Καρλ Άντονι Τάουνς βρέθηκε σε καμπ με παιδιά για να διδάξει τα μυστικά του αθλήματος. Ο νεαρός δεν είχε όρεξη να... λυπηθεί και να αφήσει τα πιτσιρίκια να χαρούν... εις βάρος του και έτσι μοίραζε τάπες δίχως έλεος.

KAT wasn't going to give these campers a chance

(via @KarlTowns) pic.twitter.com/Lr0G5tWSOj

— NBA on ESPN (@ESPNNBA) July 19, 2019