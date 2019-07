To Summer League ήταν γεμάτο εντυπωσιακά καρφώματα και το ΝΒΑ διάλεξε τα καλύτερα.

Δείτε το εντυπωσιακό video το οποίο αρχίζει με το Νο.1 του draft, τον εκπληκτικό Ζάιον Ουίλιαμσον των Πέλικανς.

Πτήσεις για όλα τα γούστα.

the TOP 5 PLAYS from @NBASummerLeague in Las Vegas! #NBASummer pic.twitter.com/uCFGrsKunZ

— NBA (@NBA) 18 Ιουλίου 2019